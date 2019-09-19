Лез в женскую душевую: в Днепре неизвестный поставил на уши общежитие

В Днепре 19 сентября неизвестный пытался через окно проникнуть в общежитие Днепровского университета железнодорожного транспорта.

Парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре пьяный парень поставил на уши общежитие Коллаж

Сначала неизвестный пытался достучаться до жильцов, бросая камни в окно. После нескольких неудачных попыток парень полез в душевую через окно. В этот момент там находилась девушка, на крик которой прибежала охрана.

Парень бросился наутек, однако охранникам удалось его поймать до приезда полиции. Незваного гостя доставили в райотдел.

В Днепре парень лез в окно общежития Информатор

В Днепре парень лез в окно общежития Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром вор-рецидивист обокрал женщину посреди улицы. Грабитель напал на женщину сзади, выхватил из рук сумку с личными вещами и убежал. Правоохранители нашли злоумышленника в кустах.

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