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12 декабря • обновлено в 15:50
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Куски авто – по всей дороге: водители устроили жесткое ДТП в Днепре. Фото и видео

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В Днепре 12 декабря на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Вознесенской около 9:40 не разминулись Toyota и Hyundai.

В происшествии не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Информатор

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Известно, что легковушки двигались параллельно. В момент, когда автомобиль Toyota начал поворачивать влево, водитель Hyundai не успел среагировать и влетел в него на полной скорости. Машины развернуло поперек дороги, поэтому транспорту приходится объезжать по улице Александра Коныского. На месте аварии работает регулировщик.

В результате столкновения пострадал водитель "корейца". С травмированной рукой его доставили в городскую больницу №16.

Детали происшествия выясняли правоохранители.

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Информатор

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Информатор

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Водители устроили жесткое ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 11 декабря на улице Космической столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна из машин перевернулась на крышу и загорелась.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП получил травму
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