Кухонным ножом в шею: в Днепре мужчина зверски убил жену

Во вторник, 27 августа, в Днепровском районе мужчина нанёс смертельный удар кухонным ножом собственной жене.

62-летняя женщина скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина зарезал жену МК в Чебоксарах

Как установили сотрудники полиции, между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею.

Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось. Через час женщина скончалась.

Преступника задержали в порядке статьи 208 УПК.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

В Днепре мужчина убил жену Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге нашли мертвого мужчину. Труп обнаружили в в посадке, где, по словам местных жителей, наркозависимые употребляют запрещённые вещества. Тело находится в зарослях, спиной облокачивается на дерево.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!