Кухонным ножом в шею: в Днепре мужчина зверски убил жену

Во вторник, 27 августа, в Днепровском районе мужчина нанёс смертельный удар кухонным ножом собственной жене.
62-летняя женщина скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
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Как установили сотрудники полиции, между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею.
Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось. Через час женщина скончалась.
Преступника задержали в порядке статьи 208 УПК.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
В Днепре мужчина убил жену
Национальная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге нашли мертвого мужчину. Труп обнаружили в в посадке, где, по словам местных жителей, наркозависимые употребляют запрещённые вещества. Тело находится в зарослях, спиной облокачивается на дерево.
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