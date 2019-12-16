Кубарем слетел с дороги: под Днепром авто попало в ДТП на скользкой дороге. Фото и видео

На Полтавском шоссе в Днепре в понедельник, 16 декабря, автомобиль Nissan вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии чудом никто не пострадал, сообщает Информатор. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Машину занесло, она вылетела на обочину и перевернулась. Правоохранители начали выяснять детали ДТП.

ДТП в Днепре Информатор

На Полтавском шоссе произошло ДТП Информатор

Nissan вылетел в кювет и перевернулся Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Житомирщине на трассе Киев – Чоп 12 декабря перевернулся пассажирский автобус, курсировавший из Днепра в Польшу.

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