Кубарем слетел с дороги: под Днепром авто попало в ДТП на скользкой дороге. Фото и видео

На Полтавском шоссе в Днепре в понедельник, 16 декабря, автомобиль Nissan вылетел в кювет и перевернулся.
В аварии чудом никто не пострадал, сообщает Информатор. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Машину занесло, она вылетела на обочину и перевернулась. Правоохранители начали выяснять детали ДТП.
ДТП в Днепре
Информатор
На Полтавском шоссе произошло ДТП
Информатор
Nissan вылетел в кювет и перевернулся
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Житомирщине на трассе Киев – Чоп 12 декабря перевернулся пассажирский автобус, курсировавший из Днепра в Польшу.
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