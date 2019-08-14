Крыша "стреляла": в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе

На Левом берегу Днепра горело частное домовладение.

Пожар произошел 13-го августа около 17:20. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре горел частный дом Информатор

Как известно, возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на шиферную крышу, которая от возгорания "стреляла".

В Днепре горел частный сектор Информатор

На место происшествия вызвали спасателей, "скорую помощь", полицию и аварийную службу, однако те долгое время не могли приехать на вызов из-за перегруженных дорог.

В Днепре горел частный сектор Информатор

В инциденте никто не пострадал. На данный момент причина возгорания неизвестна.

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