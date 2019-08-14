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Крыша "стреляла": в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе

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На Левом берегу Днепра горело частное домовладение.

Пожар произошел 13-го августа около 17:20. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре горел частный дом

В Днепре горел частный дом

Информатор

Как известно, возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на шиферную крышу, которая от возгорания "стреляла".

В Днепре горел частный сектор

В Днепре горел частный сектор

Информатор

На место происшествия вызвали спасателей, "скорую помощь", полицию и аварийную службу, однако те долгое время не могли приехать на вызов из-за перегруженных дорог.

В Днепре горел частный сектор

В Днепре горел частный сектор

Информатор

В инциденте никто не пострадал. На данный момент причина возгорания неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине вор жестоко расправился с женщиной. Злоумышленник незаконно проник в квартиру 81-летней женщины, избил старушку и украл деньги, после чего скрылся с места преступления.

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Место
Украина Днепр
Теги
пожар полиция скорая помощь
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