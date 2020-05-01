Крушение самолета под Днепром: стали известны имена погибших

В пятницу, 1 мая, под Днепром разбился одномоторный самолет Grumman. В результате происшествия погибли два человека.

Машиной управлял курсант Павел Клемин. Его первый самостоятельный полет инструктировал опытный летчик Сергей Горшенин, рассказал на своей странице в Facebook очевидец трагедии, секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

"Так случилось, что сегодня погибли два очень хороших человека. Опытнейший пилот-инструктор Сергей Горшенин и человек, с которым мы вместе учились и самостоятельно вылетели в один день – Паша Клемин", – поделился Санжара.

Крушение самолета под Днепром

Причина крушения самолета на данный момент остается неизвестной. Как отметил Санжара, погибшие пилоты были настоящими профессионалами своего дела.

"Павел летал лучше всех из нас троих, курсантов. Горшенин вообще был легендарной фигурой. И передо мной лежит пачка сигарет, где рукой Паши Клемина написана дата его первого вылета. И я снимал его этот первый самостоятельный полет. И его отец катал меня с моим отцом на этом самолете", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошла смертельная авиакатастрофа. Пилот и пассажир, которые находились на борту, погибли на месте происшествия.