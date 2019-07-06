ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

Кровавая месть: в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком

Читать материал на украинском

В Днепре на жилмассиве Победа-3 в результате конфликта пешеходов во время выгула собак пострадали владельцы одной из них.

На семью была натравлена бойцовая собака, вследствие чего их далматин был зверски покусан. Об этом сообщается в группе "Соборный район (ж/м Победа 1-6, Днепр)".

По словам потерпевшего Александра Ткаченко, таким образом молодой человек решил отомстить за то, что ему не уступили дорогу к светофору.

Новости
Перелом плеча и рваные раны: под Киевом бойцовский пес напал на прохожую

нападение собаки

нападение собаки

Inform.zp.ua

Напавший пес выгуливался без поводка. Человеческих жертв удалось избежать.

"Испуганные жена и моя 11-летняя дочка! После того, как эту псину от нас еле оттащили, он убежал во дворы вместе с ней! Вокруг было куча людей с детьми!", - рассказал Ткаченко.

На место происшествия вызвали полицию. Потерпевший отметил, что виновник инцидента остался безнаказанным.

Скриншот

Скриншот

Facebook

Как утверждает очевидица, произошедшее следует трактовать как несчастный случай.

Скриншот

Скриншот

Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пес искусал лицо годовалому ребенку.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
УкраинаДнепр
Теги
покусала собакаДнепрКонфликт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
1
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel