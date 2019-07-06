Кровавая месть: в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком

В Днепре на жилмассиве Победа-3 в результате конфликта пешеходов во время выгула собак пострадали владельцы одной из них.

На семью была натравлена бойцовая собака, вследствие чего их далматин был зверски покусан. Об этом сообщается в группе "Соборный район (ж/м Победа 1-6, Днепр)".

По словам потерпевшего Александра Ткаченко, таким образом молодой человек решил отомстить за то, что ему не уступили дорогу к светофору.

нападение собаки Inform.zp.ua

Напавший пес выгуливался без поводка. Человеческих жертв удалось избежать.

"Испуганные жена и моя 11-летняя дочка! После того, как эту псину от нас еле оттащили, он убежал во дворы вместе с ней! Вокруг было куча людей с детьми!", - рассказал Ткаченко.

На место происшествия вызвали полицию. Потерпевший отметил, что виновник инцидента остался безнаказанным.

Скриншот Facebook

Как утверждает очевидица, произошедшее следует трактовать как несчастный случай.

Скриншот Facebook

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