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Кровь изо рта и носа: в Днепре подрались водитель маршрутки и пассажир

1.7т Читать материал на украинском

В Днепре подрались пассажир и водитель 64-й маршрутки из-за льготника.

В результате у водителя кровь изо рта и носа, сообщила Бэлла Цурикова на странице в Facebook.

"Подрались на конечной пассажир и водитель маршрутки №64. У водителя кровь изо рта и носа, он получил оплеуху от пассажира за отказ пассажирке в льготном проезде, сам схватился за молоток", – написала горожанка.

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Драка в маршрутке Днепра

Драка в маршрутке Днепра

Она отметила, что женщина зашла на остановке Воронцова, в маршрутке льготников не оказалось, но водитель отказал в проезде. Он аргументировал это тем, что два льготника уже садилось, но в салоне их на тот момент не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре дворник ударила женщину металлическим совком.

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Место
Украина Днепр
Теги
Драка водитель маршрутки Днепр Льготы
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Попович Олег
Попович Олег
Да маршрутчики вообще не люди, такое ощущение что туда набирают людей с неустойчивой психикой и с задержкой в развитии, постоянно хамят, матерятся и ведут себя как животные.
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