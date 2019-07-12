Кровь изо рта и носа: в Днепре подрались водитель маршрутки и пассажир

В Днепре подрались пассажир и водитель 64-й маршрутки из-за льготника.

В результате у водителя кровь изо рта и носа, сообщила Бэлла Цурикова на странице в Facebook.

"Подрались на конечной пассажир и водитель маршрутки №64. У водителя кровь изо рта и носа, он получил оплеуху от пассажира за отказ пассажирке в льготном проезде, сам схватился за молоток", – написала горожанка.

Драка в маршрутке Днепра

Она отметила, что женщина зашла на остановке Воронцова, в маршрутке льготников не оказалось, но водитель отказал в проезде. Он аргументировал это тем, что два льготника уже садилось, но в салоне их на тот момент не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре дворник ударила женщину металлическим совком.

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