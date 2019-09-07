Колола иголкой и запрещала плакать: на Днепропетровщине мать зверски издевалась над ребенком. Фото 18+

В Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. Ребенок с порезанным телом и кучей болезней попал в реанимацию.

В полиции открыли уголовное дело по данному факту. Об этом сообщила Елена Малыхина на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мать зверски издевалась над ребенком

Когда мальчику было пять месяцев его биологических родителей лишили родительских прав. Больного ребенка с физическим недоразвитием и пороком сердца отправили в детский дом. В два года его усыновила Наталья Касперская.

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"Усыновило нигде не работающее, не замужнее, имеющее административное наказание за "неналежне виконання батьківських обов`язків" существо. За три месяца. Кто стоит в очереди на усыновление меня поймут. И только с этого момента его жизнь превратилась в ад", – рассказала новая мама мальчика Елена Малыхина.

Женщина поделилась некоторыми воспоминаниями мальчика, которые зафиксированы в уголовном деле:

"Наташа меня кормила когда я был хорошим, супом желтым, но там не было картошки, морковки и лука (потом, живя у нас, он показал на Мивину и сказал, что это Наташин суп - объяснила Елена). Когда был плохим била. Била ногами, руками и ложкой. Заставляла приседать всю ночь, пока она спит, с табуреткой в руках. Оставляла на несколько дней в закрытой комнате и уходила. Не разрешала гулять с другими детками. Говорила, что у меня эпилепсия и она сдаст меня в интернат, где я сдохну. Хватала за писю и тянула, говорила, что оторвёт. Брала большую иголку и колола по рукам и ногам, текла кровь, но она запрещала плакать. Говорила что тогда возьмёт нож и будет колоть им. Говорила, что я дебил, никому не нужный. Когда приходила Алина (внучка приемной матери - ред.) меня закрывали в ванной, потому что у меня эпилепсия".

Facebook Елена Малыхина

Как рассказала Елена, мальчик четыре года жил в одном доме с приемной матерью, ее мамой, сестрой и племянником. Но они ничего не сообщали в полицию и отказались давать показания.

Женщина случайно познакомилась с ребенком когда его приемная мать обходила медицинские учреждения, чтобы "выбить" для него инвалидность и получать деньги.

Facebook Елена Малыхина

"Девять месяцев я бегала и писала во все инстанции. Ото всюду мне приходил ответ, что мои слова ничем не подтверждаются, мальчик склонен к фантазии, мать исполнят свои обязанности достойно и четко уверена в будущем сына. Все основывалось на проверке Службы по делам детей. Как потом выяснилось, проверяла всё это заместитель начальника службы, а по совместительству родственница существа Прус Татьяна Николаевна. Последний раз меня про фантазии мальчишки оповестили справкой из полиции 15 августа 2018 года. Но уже 28 августа вызвали и сообщили, что 08.08.2018 существо избило его, закрыло в комнате и ушло гулять на несколько дней", – рассказала Елена.

Facebook Елена Малыхина

После происшествия ребенка доставили в реанимацию.

"Если можно, я не буду рассказывать весь диагноз, который ему поставили. Думаю хватит того, что вы можете увидеть на фото. Его масса тела составляла 60% от требуемой для его возраста и роста", – добавила женщина.

Как рассказала Елена, полиция направила дело в суд только в феврале 2019 года. Оно до сих пор рассматривается. Приемная мать мальчика не являлась на заседания и подала иск об отмене решения о усыновлении, чтобы не платить алименты.

Facebook Елена Малыхина

"Я не прошу вас помочь с деньгами, нам хватает. Может кто из соседей видел или слышал как существо издевалось над ребёнком. Они ведь не жили в изоляции. Прошу сообщить нам об этом, потому что уголовное дело тоже ходит по кругу. Её родственники боятся давать показания, а она свободно гуляет по Днепру, ездит за границу и т.д. Прошу всех, кто может владеть информацией про её зверства сообщить мне или в Шевченковский отдел полиции города Днепра", – добавила женщина.

Елена отметила, что мать с ребенком проживали в Днепре по адресу улица Украинская, 21.

Facebook Елена Малыхина

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