Колола иголкой и запрещала плакать: история со зверским избиением ребенка получила неожиданный поворот

В Днепре вчера, 10 сентября, суд лишил родительских прав Наталию Касперскую, которая зверски издевалась над приемным сыном.

Заседание в Бабушкинском районном суде началось с просьбы Касперской перенести заседание из-за смены адвоката, сообщает Відкритий. Однако женщина не приложила доказательства о смене правозащитника, поэтому судья отклонила ходатайство.

В Днепре лишили родительских прав Наталию Касперскую

Кроме того, во время заседания не удалось по видеоконференции связаться с новой приемной матерью мальчика Еленой Малыхиной, которая проживает с ним в Киеве. Позже выяснилось, что помощники судьи отправили ей повестку в суд вместо повестки на видеоконференцию.

По требованию органа опеки и попечительства заседание проходило в закрытом режиме.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. В полиции открыли уголовное дело по данному факту.

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