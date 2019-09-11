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11 сентября • обновлено в 11:31
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Колола иголкой и запрещала плакать: история со зверским избиением ребенка получила неожиданный поворот

13.1т Читать материал на украинском

В Днепре вчера, 10 сентября, суд лишил родительских прав Наталию Касперскую, которая зверски издевалась над приемным сыном.

Заседание в Бабушкинском районном суде началось с просьбы Касперской перенести заседание из-за смены адвоката, сообщает Відкритий. Однако женщина не приложила доказательства о смене правозащитника, поэтому судья отклонила ходатайство.

В Днепре лишили родительских прав Наталию Касперскую

В Днепре лишили родительских прав Наталию Касперскую

Кроме того, во время заседания не удалось по видеоконференции связаться с новой приемной матерью мальчика Еленой Малыхиной, которая проживает с ним в Киеве. Позже выяснилось, что помощники судьи отправили ей повестку в суд вместо повестки на видеоконференцию.

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По требованию органа опеки и попечительства заседание проходило в закрытом режиме.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. В полиции открыли уголовное дело по данному факту.

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Место
Украина Днепр
Тег
насилие
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Она воспитывала в нем украинца...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бидна дитина
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ЕТУ МАМУ СУДИТЬ СУКУ БУДУТЬ.
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