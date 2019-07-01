"Когда это все закончится?": в Днепре сообщили о масштабном минировании

В Днепре поступило сообщение о минировании 25 жилых домов, всех супермаркетов, больниц, детских садов, а также торговых центров. Полиция проверяет информацию.

Группы в составе взрывотехников и кинологов, а также следственно-оперативные группы направлены на места вероятного минирования. Об этом написала пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская на своей странице в Facebook.

Минирование Пушкинская

Как сообщила Старчевская, также поступила информация о минированиях в Кривом Роге. Там проверяют 17 жилых домов, родильный дом, торговые центры и детские садики.

В комментариях пользователи Facebook возмутились новой волне минирования. Днепрянам надоели псевдоминирования и эвакуации:

"И когда это все закончится?",

"Как же они задрали, минеры эти",

"А нашли уже кого-то с прошлых "минирований"? Пожизненное нужно давать",

"Разберитесь с этими псевдоминерами пожалуйста!", - пишут пользователи.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все чаще в последнее время поступают ложные вызовы о минировании разных общественных мест. Такие звонки ощутимо вредят торговым и бизнес-центрам. Для особо крупных ТРЦ потери могут достигать 490 тыс. евро.

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