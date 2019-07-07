ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

"Каждый выпивает!" Односельчане убитой под Днепрм 13-летней девочки шокировали новыми деталями

4.4тЧитать материал на украинском

Односельчане убитой 13-летней Инны Дубик под Днепром рассказали о новых деталях.

Семья девочки была на учете, как неблагонадежная - из-за пьянства родителей, сообщает ТСН.

Новости
Сначала изнасиловал: появились детали убийства 13-летней девочки под Днепром

Инна Дубик

Инна Дубик

Пресс-служба полиции

Как отметили, полгода назад семья исправилась и от соседей сигналов не поступало.

"Обычная, нормальная семья. Ну, знаете, как село – каждый выпивает", – говорят селяне.

Новости
Зверское убийство 13-летней под Днепром: появилось видео с преступником-садистом

Теперь социальные службы дополнительно проверят семью и хотят забрать на реабилитацию маленького мальчика.

В то же время подозреваемый уже дважды был за решеткой, а теперь может вернуться туда пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились шокирующие данные об убийстве девочки под Днепром.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаДнепр
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel