Односельчане убитой 13-летней Инны Дубик под Днепром рассказали о новых деталях.

Семья девочки была на учете, как неблагонадежная - из-за пьянства родителей, сообщает ТСН.

Инна Дубик Пресс-служба полиции

Как отметили, полгода назад семья исправилась и от соседей сигналов не поступало.

"Обычная, нормальная семья. Ну, знаете, как село – каждый выпивает", – говорят селяне.

Теперь социальные службы дополнительно проверят семью и хотят забрать на реабилитацию маленького мальчика.

В то же время подозреваемый уже дважды был за решеткой, а теперь может вернуться туда пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились шокирующие данные об убийстве девочки под Днепром.

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