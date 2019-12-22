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22 декабря • обновлено в 12:40
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Касался языком: в Кривом Роге пенсионер-педофил совратил 5-летнюю внучку

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В Кривом Роге Днепропетровской области 22 декабря дед совратил свою малолетнюю внучку.

Мужчина был в нетрезвом состоянии, сообщает "Первый городской"(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пенсионер-педофил совратил 5-летнюю внучку

Пенсионер-педофил совратил 5-летнюю внучку

Status Quo

Как стало известно, пенсионер приехал в гости к семье. После застолья его уложили спать в детскую к 5-летней внучке.

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По словам отца девочки, он услышал странные звуки и когда вошел в комнату и включил свет, то увидел, что пенсионер развращает ребенка. Так, пожилой мужчина якобы касался языком половых органов девочки.

Затем пенсионера выгнали из дома, и он уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

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После этого правоохранители разыскали вероятного педофила, задержали его и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Пенсионер-педофил

Пенсионер-педофил

Первый городской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине полиция разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
педофилы
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кривой Рог - родина педофилов и других идиотов!
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