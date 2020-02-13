"Какая разница": в Днепре вспыхнул скандал из-за "АУЕ" на "авто" полиции

В Днепре местные жители слепили из снега полицейский "Приус" и "Гелендваген" и нанесли краской аббревиатуру "АУЕ". Из-за инцидента вспыхнул скандал в сети.

Патрульный экипаж даже сфотографировался на фоне машины из снега, фото опубликовали на официальной странице полиции. На скандальную надпись обратил внимание Руслан Власенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"А вот если бы была надпись УПА, уже был бы вой на весь интернет - фашисты, бендеровцы! А так ничего странного, просто ребята поддерживают преступный мир с его антисоциальными принципами! ОК!" – написал Власенко.

Полицейские сделали фото на фоне "авто" Facebook/Руслан Власенко

В Днепре вспыхнул скандал из-за "АУЕ" на "авто" полиции Facebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Под публикацией правоохранителей мужчина написал, что данный пост неуместен. Однако комментарии удалили, а затем заблокировали его на официальной странице Патрульной полиции в Днепропетровской области.

"Особенно умиляют полицейские, фоткающиеся на фоне, закрывая собой надпись АУЕ! А еще это фото на официальной странице полиции. Очередное дно пробито. Написал у них на официальной странице просто, что данный пост неуместен и что это выглядит также, если бы евреи фотографировались на фоне свастики. В итоге мои комментарии полиция подтерла и заблокировала меня на своей странице. Вот такая у нас свобода слова", – отметил Власенко.

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В Днепре вспыхнул скандал из-за "АУЕ" на "авто" полиции Facebook/Руслан Власенко

В Днепре вспыхнул скандал из-за "АУЕ" на "авто" полиции Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Пользователи оставили более сотни комментариев под постом мужчины. Большинство людей возмущены пропагандой движения и действиями правоохранителей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре местные жители слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто. Позже рядом с полицейским "Приусом" появился "Гелендваген".

Один из авторов снеговика рассказал, что автомобиль слепили за пять часов. По его словам, в создании машины принимали участие пять человек.

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