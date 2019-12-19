"Изъял" машину и требовал взятку: на Днепропетровщине поймали копа-оборотня. Фото

Заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500 $.

В другом случае полицейский угрожал посадить владелицу машины за продажу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Под Днепром коп-оборотень взял в "оборот" 22-летнюю девушку Пресс-служба Государственного бюро расследований

Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Мужчине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранителю грозит тюрьма Пресс-служба Государственного бюро расследований

Пресс-служба Государственного бюро расследований

Ранее OBOZREVATEL писал, что полицейские поймали пьяного судью Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко за рулем авто. Оказалось, что у него есть земля в селе в оккупированном Крыму, а у его жены – бизнес на полуострове.

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