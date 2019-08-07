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Изуродованное лицо и авто "в хлам": в Днепре произошло страшное ДТП

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В Днепре на улице Макарова возле "Южмаша" лоб в лоб столкнулись ЗАЗ и Honda.

ДТП произошло в ночь на 7 августа. Об этом сообщает "depo.дніпро".

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Коллаж

Известно, что автомобиль ЗАЗ двигался в сторону улицы Строителей, в то время как Honda ехала в сторону ул. Криворожской. По неизвестным причинам Honda вылетела на встречную полосу. Избежать столкновения не удалось.

Водительницу иномарки госпитализировали с многочисленными порезами лица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром неизвестные напали на семейную пару.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр авария ДТП
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