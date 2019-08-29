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Изрезаны лицо и руки: в Кривом Роге загадочной смертью умерла супружеская пара

1.2т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа женщина обнаружила в родительской квартире мертвыми отца и мать.

На их телах имелись признаки насильственной смерти. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Кривого Рога.

В Кривом Роге супруги умерли загадочной смертью

В Кривом Роге супруги умерли загадочной смертью

Общественно-политическая интернет-газета

Новости
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По словам 28-летней криворожанки, о неприятном запахе, доносящемся из квартиры, ей сообщили соседи. Приехав к родителям, женщина обнаружила отца и мать мертвыми со следами насилия. Они находились в разных комнатах. У отца были порезаны руки, у матери – изранено лицо.

Тела направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Как рассказали соседи, супруги часто ссорились. Умерший мужчина злоупотреблял алкоголем и неоднократно избивал дочь и жену.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина зверски убил жену. Между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею. Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось.

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть мужчина насилие
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