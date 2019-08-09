Изрезала ножом: в Днепре женщина жестоко убила сожителя

54-летняя жительница Днепра зарезала мужчину во время пьяной ссоры.

Преступление произошло 8-го августа примерно в 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Конфликт между сожителями возник во время распития алкоголя. Злоумышленница нанесла мужчине ножевое ранение в живот, после чего скрылась с места преступления. Мать потерпевшего вызвала скорую помощь и полицию.

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Правоохранителям удалось в короткие сроки вычислить местоположение преступницы. К операции привлекли кинолога со служебной собакой. Женщину доставили в Чечеловское отделение полиции.

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Преступнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина пытался свести счеты с жизнью. Молодой человек порезал себе вены и отказывался от помощи врачей или родных.

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