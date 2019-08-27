Избивали ногами: в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Видео

В Днепре на улице Каруны пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл вечером 26 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре подростки жестоко избили мужчину Газета 2000

По словам парней, мужчина – тот самый педофил, который изуродовал 15-летнюю девочку.

На месте происшествия работали правоохранители. Причастность обвиняемого к нападению на ребёнка выясняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напал на девочку. Девочка шла по дороге к пляжу, когда неизвестный мужчина ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты. В это время вышли люди и спугнули злоумышленника. Девочке наложили шесть швов из-за многочисленных порезов.

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