Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Избивали ногами: в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Видео

651 Читать материал на украинском

В Днепре на улице Каруны пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл вечером 26 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре подростки жестоко избили мужчину

В Днепре подростки жестоко избили мужчину

Газета 2000

Новости
В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы: подробности

По словам парней, мужчина – тот самый педофил, который изуродовал 15-летнюю девочку.

На месте происшествия работали правоохранители. Причастность обвиняемого к нападению на ребёнка выясняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напал на девочку. Девочка шла по дороге к пляжу, когда неизвестный мужчина ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты. В это время вышли люди и спугнули злоумышленника. Девочке наложили шесть швов из-за многочисленных порезов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Драка избили украинца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...