Избивал женщин и убегал: в Днепре суд решил судьбу опасного маньяка

В Днепре избрали меру пресечения мужчине, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.
Так, он совершил семь нападений на женщин, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Маньяку вынесли приговор
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
22 ноября в Амур-Нижнеднепровском суде 32-летнему мужчине вынесли приговор - круглосуточный домашний арест.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Днепре задержали опасного злоумышленника после очередного преступления.
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