Избивал женщин и убегал: в Днепре суд решил судьбу опасного маньяка

В Днепре избрали меру пресечения мужчине, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.

Так, он совершил семь нападений на женщин, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маньяку вынесли приговор Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

22 ноября в Амур-Нижнеднепровском суде 32-летнему мужчине вынесли приговор - круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Днепре задержали опасного злоумышленника после очередного преступления.

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