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22 ноября • обновлено в 16:59
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Избивал женщин и убегал: в Днепре суд решил судьбу опасного маньяка

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В Днепре избрали меру пресечения мужчине, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.

Так, он совершил семь нападений на женщин, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Нападает на женщин и бьет в лицо: появился фоторобот маньяка в Днепре

Маньяку вынесли приговор

Маньяку вынесли приговор

Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

22 ноября в Амур-Нижнеднепровском суде 32-летнему мужчине вынесли приговор - круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Днепре задержали опасного злоумышленника после очередного преступления.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
нападение на женщину
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
разберитесь сначала, может он активист, или герой АТО...
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