Избили и выкинули: в Днепре нагло ограбили мужчину в электричке

В Днепре около полуночи 17 декабря жестоко избили и ограбили мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области, молодой человек обратился за помощью к работнице железнодорожного переезда. Он рассказал, что его избили и ограбили в электричке.

Избили и ограбили мужчину в Днепре Первый Запорожский

Так, мужчина ехал в поезде и к нему подошли трое неизвестных молодых людей и женщина. Затем они начали угражать, брызнули в лицо газовым баллончиком, избили и забрали личные вещи.

Избили и ограбили мужчину в Днепре Пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области

После этого пострадавшего выкинули из электрички на ближайшей станции.

Потерпевший предоставил приметы нападавших, и патрульные приступили к поискам. Вскоре компанию похожих людей заметили в Новокодакском районе.

Правоохранители пообщались с неизвестными и провели поверхностную проверку. Как выяснилось, это и были вероятные преступники. При себе у них были вещи пострадавшего.

Избили и ограбили мужчину в Днепре Пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области

Отметим, данных граждан передали следователям, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 16 декабря в переулке Давыдова вспыхнул гараж. Огонь быстро распространился на жилой дом и сарай.

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