Главная Новости
17 декабря • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Избили и выкинули: в Днепре нагло ограбили мужчину в электричке

1.6т
Читать материал на украинском

В Днепре около полуночи 17 декабря жестоко избили и ограбили мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области, молодой человек обратился за помощью к работнице железнодорожного переезда. Он рассказал, что его избили и ограбили в электричке.

Новости
Под Днепром страшный пожар уничтожил целое кафе: огненные фото и видео

Избили и ограбили мужчину в Днепре

Избили и ограбили мужчину в Днепре

Первый Запорожский

Так, мужчина ехал в поезде и к нему подошли трое неизвестных молодых людей и женщина. Затем они начали угражать, брызнули в лицо газовым баллончиком, избили и забрали личные вещи.

Избили и ограбили мужчину в Днепре

Избили и ограбили мужчину в Днепре

Пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области

После этого пострадавшего выкинули из электрички на ближайшей станции.

Потерпевший предоставил приметы нападавших, и патрульные приступили к поискам. Вскоре компанию похожих людей заметили в Новокодакском районе.

Правоохранители пообщались с неизвестными и провели поверхностную проверку. Как выяснилось, это и были вероятные преступники. При себе у них были вещи пострадавшего.

Новости
Выбросило на пешеходный переход: в Днепре произошло жесткое ДТП на перекрестке. Фото
Избили и ограбили мужчину в Днепре

Избили и ограбили мужчину в Днепре

Пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области

Отметим, данных граждан передали следователям, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 16 декабря в переулке Давыдова вспыхнул гараж. Огонь быстро распространился на жилой дом и сарай.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
мужчина полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
7
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги