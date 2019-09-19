Избили и порезали ножом: в Кривом Роге произошло зверское нападение

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный порезал двух мужчин.
В полицию позвонил один из пострадавших и сообщил, что он со своим товарищем стал жертвой злоумышленника. После этого мужчина бросил трубку и больше не выходил на связь, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.
Избили и порезали мужчин
ИА Красная Весна
На место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили двух окровавленных мужчин с проникающими ножевыми ранениями и переломами.
Пострадавшие рассказали, что их избил неизвестный, назвали приметы нападавшего и машину, на которой он скрылся с места.
Отметим, что раненых мужчин госпитализировали.
После этого правоохранители обнаружили по "горячим следам" мужчину, похожего по ориентировке. 39-летний злоумышленник не отрицал, что не так давно был на месте инцидента и конфликтовал с гражданами. Также он сообщил, где находится его автомобиль.
Затем внутри машины нашли предмет, похожий на пистолет, два ножа и камуфляжную куртку.
Теперь все детали и обстоятельства устанавливают правоохранители.
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Избили и порезали мужчин
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Как сообщал OBOZREVATEL, во время охоты в Днепре мужчина выстрелил из ружья в своего сына и брата. Он не заметил их, когда те проезжали рядом на мотоцикле.
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