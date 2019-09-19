Избили и порезали ножом: в Кривом Роге произошло зверское нападение

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный порезал двух мужчин.

В полицию позвонил один из пострадавших и сообщил, что он со своим товарищем стал жертвой злоумышленника. После этого мужчина бросил трубку и больше не выходил на связь, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.

Избили и порезали мужчин ИА Красная Весна

На место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили двух окровавленных мужчин с проникающими ножевыми ранениями и переломами.

Пострадавшие рассказали, что их избил неизвестный, назвали приметы нападавшего и машину, на которой он скрылся с места.

Отметим, что раненых мужчин госпитализировали.

После этого правоохранители обнаружили по "горячим следам" мужчину, похожего по ориентировке. 39-летний злоумышленник не отрицал, что не так давно был на месте инцидента и конфликтовал с гражданами. Также он сообщил, где находится его автомобиль.

Затем внутри машины нашли предмет, похожий на пистолет, два ножа и камуфляжную куртку.

Теперь все детали и обстоятельства устанавливают правоохранители.

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Избили и порезали мужчин Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Как сообщал OBOZREVATEL, во время охоты в Днепре мужчина выстрелил из ружья в своего сына и брата. Он не заметил их, когда те проезжали рядом на мотоцикле.

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