Избили и ограбили: под Днепром жестоко поиздевались над семьей

В Карнауховке неизвестные устроили ночное ограбление в доме 70-летних пенсионеров.
Инцидент произошел 14-го августа. Об этом сообщили в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.
Под Днепром напали на пенсионеров
Nord-News.ru
Трое в масках ворвались на территорию частного домовладения и украли деньги, предварительно избив хозяев.
На месте инцидента работают кинологи. Служебная собака привела полицейских ко двору ромов. Сейчас их опрашивает полиция.
В Карнауховке ночью ограбили пенсионеров
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром собрали "урожай" боеприпасов. Неподалеку села Заря в Криворожском районе во время проведения полевых работ нашли устаревшие артиллерийские снаряды.
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