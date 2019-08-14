Избили и ограбили: под Днепром жестоко поиздевались над семьей

В Карнауховке неизвестные устроили ночное ограбление в доме 70-летних пенсионеров.

Инцидент произошел 14-го августа. Об этом сообщили в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Под Днепром напали на пенсионеров Nord-News.ru

Трое в масках ворвались на территорию частного домовладения и украли деньги, предварительно избив хозяев.

На месте инцидента работают кинологи. Служебная собака привела полицейских ко двору ромов. Сейчас их опрашивает полиция.

В Карнауховке ночью ограбили пенсионеров Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром собрали "урожай" боеприпасов. Неподалеку села Заря в Криворожском районе во время проведения полевых работ нашли устаревшие артиллерийские снаряды.

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