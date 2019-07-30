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Избил до смерти: под Днепром мужчина лишил жизни собственную мать

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В Верхнеднепровске 36-летний мужчина избил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, преступник ранее уже был судим за кражу.

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Под Днепром мужчина убил собственную мать

Под Днепром мужчина убил собственную мать

Коллаж

В течение месяца после освобождения из мест лишения свободы мужчина регулярно выпивал и ссорился с матерью. 26-го июля, в день убийства, он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Днепропетровщине сын до смерти избил мать

На Днепропетровщине сын до смерти избил мать

Национальная полиция в Днепропетровской области

Возбуждено уголовное производство. Подозреваемому объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине рецидивист спьяну чуть не убил друга.

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Украина Днепр
Теги
Днепр убийство мужчина Национальная полиция Украины
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