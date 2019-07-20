Из-за пожара из больницы в Днепре эвакуирован 81 человек. Фото и видео

Спасатели эвакуировали 81 человека из Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы из-за пожара.

Возгорание сопровождалось сильным задымлением, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В одной из больниц Днепра произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

"20 июля в 8:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в больнице на площади Соборной города Днепр", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении в блоке бесперебойного питания в серверном шкафу.

Сообщение о пожаре поступило утром в субботу Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Возгорание произошло в подвальном помещении Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Из больницы пришлось эвакуировать пациентов и персонал Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели удалили дым из помещения Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В результате пожара возникло сильное задымление на верхних этажах.

"Благодаря слаженным действиям спасателей и медицинских работников выведены на свежий воздух 81 человек, из них 10 детей", - отмечают в пресс-службе.

В 9:28 пожар был локализован и в 9:39 полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Также спасатели с помощью специального оборудования удалили дым из помещения.

К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина.

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