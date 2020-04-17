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17 апреля • обновлено в 12:16
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Алина Рашевская
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Из плена террористов "Л/ДНР" спасли двух жителей Днепропетровщины

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В рамках обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР" 16 апреля на родину вернулись 20 украинцев.

Среди них есть двое жителей Кривого Рога. Мужчины находились в руках террористов около года, сообщает "Украинская правда".

Обмен пленными

Обмен пленными

ТАСС

Один из освобожденных – 49-летний военнослужащий 53-ей бригады Вооруженных сил Украины из Кривого Рога Виктор Шайдов. В мае 2019 года он и еще семеро армейцев случайно заехали на неподконтрольные территории на КАМАЗе вблизи Новотроицкого. Военные ехали в штаб на проверку документов, оружия при себе не имели. Машина отклонилась от маршрута и попала на временно оккупированную территорию, где всех задержали террористы.

Вначале пленных держали в донецком СИЗО. Шайдова – в подвальной камере. Вскоре начались "судебные заседания" и прозвучали "приговоры". 28 декабря Виктор был переведен в колонию №32.

Виктор Шайдов

Виктор Шайдов

Украинская правда

Недавно в списке на освобождение появилась фамилия еще одного криворожанина. 31-летний Вадим Сирик в феврале 2019 года уехал в Донецкую область, где и исчез. Как вскоре выяснилось, его задержали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 16 апреля, состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и российскими террористами "Л/ДНР", которые орудуют на Донбассе. В итоге Украина вернула 20 своих граждан, а на временно оккупированные территории уехали 14 человек.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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