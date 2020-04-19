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19 апреля • обновлено в 09:54
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Игорь Кравченко

Из Днепра отправили большую группу пожарных в Чернобыльскую зону

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В субботу, 18 апреля, спасатели Днепропетровщины отправились в Киевскую область для помощи в тушении лесного пожара в Зоне отчуждения.

В Зону отчуждения отправились 149 человек личного состава и 41 единица пожарно-спасательной техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Сегодня сводный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в составе 149 человек личного состава и 41 единицы техники отправился с 19-й государственной пожарно-спасательной части в Киевскую область для оказания помощи в тушении лесного пожара на территории Зоны безусловного отселения - Чернобыльской зоны", - написал Андрей Кульбач.

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

Facebook/Андрей Кульбач

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

Facebook/Андрей Кульбач

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

В Зону отчуждения отправилась вторая группа спасателей Днепропетровщины

Facebook/Андрей Кульбач

Также он сообщил, что это событие является достаточно символичным, поскольку именно с этой пожарной части 24 июня 1986 года отбыл сводный отряд бывшего Управления пожарной охраны УМВД Украины в Днепропетровской области в составе 204 человека личного состава для оказания помощи в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее OBOZREVATEL писал, что спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль для ликвидации катастрофы. В сводном отряде собрались пожарные городов Днепр, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Синельниково – всего 32 человека.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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