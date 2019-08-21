Искусала спину и бедро: под Днепром на женщину с ребенком напала овчарка

В Марганце Днепропетровской области 20 августа на женщину с ребенком прямо посреди улицы набросилась собака.

Инцидент произошел в районе 10-й столовой. Об этом сообщает NikopolNews.

Под Днепром собака напала на женщину с ребенком БК55

По словам пострадавшей, нападение случилось по дороге в детский сад. Женщина с ребенком собирались переходить на другую сторону улицы, однако увидели перед собой овчарку. Пес начал лаять, а затем набросился на женщину, укусив за спину и бедро. Оттащить собаку смог только ее хозяин.

В Марганце на женщину напала овчарка NikopolNews

"И продолжала бы кусать, но неподалеку оказался хозяин, он шел видимо на работу (собака выбежала за ним). Начал его отгонять, ругать, обмотал шею сумкой и еле его увел от нас. Слава Богу, ребенка не тронул. У меня шок, ребенка сдала в сад, побежала в больницу", - рассказала пострадавшая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США аллигатор целиком проглотил 45-килограммовую собаку. Сам аллигатор был длиной около трех метров. Он набросился на питомца, когда тот гулял с хозяйкой возле пруда-отстойника.

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