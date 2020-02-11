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11 февраля • обновлено в 17:00
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Интим за 600 грн: В Кривом Роге разоблачили бордели в стрип-клубах

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В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разоблачили два борделя, которые находились в местных стрип-клубах.

За оплату в размере 600 гривен женщины предлагали клиентам "дополнительные услуги" интимного характера. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Установлено, что в борделях работали женщины возрастом от 18 до 30 лет. Треть заработанных денег они оставляли себе, а остальное отдавали администраторам клубов. Ежемесячно заведения получали около миллиона гривен.

В Кривом Роге разоблачили бордели

В Кривом Роге разоблачили бордели

Сайт Национальной полиции

За занятие проституцией на женщин составили административные протоколы по ч.1 ст. 181-1 КУпАП. В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

В Кривом Роге разоблачили бордели

В Кривом Роге разоблачили бордели

Сайт Национальной полиции

В Кривом Роге разоблачили бордели

В Кривом Роге разоблачили бордели

Сайт Национальной полиции

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Павлоград Днепропетровской области разоблачили процветающий порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
стриптиз
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Легализовать давно нужно пусть работают и налоги платят,все равно эта древнейшая проффесия и всегда и во всех странах была есть и будет))))))
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
миллион по шестьсот, выходит по 18.5 соитий на троих в день, стаханову такой график и не снился
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Гоша Злой
Гоша Злой
это же грабеж!) обычно девахам 50% оставляют!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Гоша Злой, согласен что то дохрена клуб забирал
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