Интим за 600 грн: В Кривом Роге разоблачили бордели в стрип-клубах

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разоблачили два борделя, которые находились в местных стрип-клубах.

За оплату в размере 600 гривен женщины предлагали клиентам "дополнительные услуги" интимного характера. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Установлено, что в борделях работали женщины возрастом от 18 до 30 лет. Треть заработанных денег они оставляли себе, а остальное отдавали администраторам клубов. Ежемесячно заведения получали около миллиона гривен.

В Кривом Роге разоблачили бордели Сайт Национальной полиции

За занятие проституцией на женщин составили административные протоколы по ч.1 ст. 181-1 КУпАП. В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

В Кривом Роге разоблачили бордели Сайт Национальной полиции

В Кривом Роге разоблачили бордели Сайт Национальной полиции

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Павлоград Днепропетровской области разоблачили процветающий порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние.

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