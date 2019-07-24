Игры в "минирование": 17-летний житель Днепра может сесть в тюрьму на 6 лет

Полиция задержала 17-летнего жителя Днепра по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании двух жилых домов.

Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, передает полиция Днепропетровской области.

24 телеканал

Согласно сообщению, в ночь с 23 на 24 июля на линию "102" поступила информация о возможном минировании двух пятиэтажных домов по пр. П. Калнышевского в Днепре.

Полицейские, взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанным адресам, не обнаружили взрывоопасных предметов ни в зданиях, ни на прилегающих территориях.

"Вместе с тем правоохранители установили и доставили в отделение 17-летнего юношу, который предоставил ложную информацию. У него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании", - отмечает пресс-служба.

По информации правоохранителей, несовершеннолетний сообщил о взрывчатке из хулиганских побуждений.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса.

Парню вручено уведомление о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что около 11:00 23 июля неизвестный сообщил о минировании 5 объектов в Днепре.

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