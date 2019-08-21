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Игнорировал технику безопасности: в Кривом Роге электрик получил смертельный удар током

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В Кривом Роге Днепропетровской области 20 августа произошел несчастный случай в торговом комплексе.

Во время выполнения ремонтных работ в одном из магазинов ТРК "Солнечная галерея" погиб электрик. Об этом сообщает 34 канал.

Под Днепром электрик получил смертельный удар током

Под Днепром электрик получил смертельный удар током

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По словам очевидцев, работник нарушил правила техники безопасности. Мужчина скончался на месте от мощного разряда током.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Вокзальной площади произошло масштабное возгорание. Вследствие обвала крыши травмировались 3 сотрудника Службы спасения "101". Пострадавшие были госпитализированы.

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть ТРЦ мужчина
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