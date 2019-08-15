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Идет борьба за жизнь: в Днепре спасают тяжелораненого воина ВСУ

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В Днепр утром 15-го августа бортом доставили раненого во время артобстрела бойца.

34-летнего Дмитрия госпитализировали в больницу имени Мечникова. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Юрий Скребец на своей странице в Facebook.

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В Днепр доставили тяжелораненого бойца

В Днепр доставили тяжелораненого бойца

Коллаж

"Как и все наши раненые – тяжелый реанимационный пациент. Осколочные ранения головы, глаза, живота, малого таза. Огнестрельные переломы костей. Отрыв уретры. В медикаментозной коме, на аппаратном дыхании", - поделился Скребец.

За жизнь бойца борются лучшие реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи, хирурги, травматологи и урологи города.

В Мечникова спасают бойца ВСУ

В Мечникова спасают бойца ВСУ

Facebook Юрия Скребца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре голый мужчина разгуливал по городу. Мужчина ходил по двору в одних шлепанцах и с полотенцем в руках.

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Место
Украина Днепр
Теги
боец АТО ВСУ медики
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Значит скоро опять на колени
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