Идет борьба за жизнь: в Днепре спасают тяжелораненого воина ВСУ

В Днепр утром 15-го августа бортом доставили раненого во время артобстрела бойца.

34-летнего Дмитрия госпитализировали в больницу имени Мечникова. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Юрий Скребец на своей странице в Facebook.

В Днепр доставили тяжелораненого бойца Коллаж

"Как и все наши раненые – тяжелый реанимационный пациент. Осколочные ранения головы, глаза, живота, малого таза. Огнестрельные переломы костей. Отрыв уретры. В медикаментозной коме, на аппаратном дыхании", - поделился Скребец.

За жизнь бойца борются лучшие реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи, хирурги, травматологи и урологи города.

В Мечникова спасают бойца ВСУ Facebook Юрия Скребца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре голый мужчина разгуливал по городу. Мужчина ходил по двору в одних шлепанцах и с полотенцем в руках.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся