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8 сентября • обновлено в 11:09
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"Хуже свиней!" В Днепре популярный пляж превратили в помойку. Фото

3.4т Читать материал на украинском

Пляж на жилом массиве Фрунзенский в Днепре утопает в мусоре.

Местные жители опубликовали фото акватории и забили тревогу в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пляж в Днепре превратили в помойку

Пляж в Днепре превратили в помойку

Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

"От идеальной чистоты, которую силами жителей мы сделали весной, не осталось и следа. Нет сил смотреть на то, как недочеловеки превращают наш красивейший массив в помойку! И местные, и приезжие со всех концов города, и на трамвайчике, и на дорогих авто пьют, развлекаются и оставляют за собой кучи мусора, бутылок, пластик, окурки, памперсы и человеческие экскременты!", - сообщила местная жительница Наталья.

Скриншот

Скриншот

Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Она призвала горожан не мусорить и оставаться людьми.

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Пляж на Фрунзенском в Днепре

Пляж на Фрунзенском в Днепре

Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенском в Днепре

Пляж на Фрунзенском в Днепре

Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенском в Днепре

Пляж на Фрунзенском в Днепре

Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. Ребенок с порезанным телом и кучей болезней попал в реанимацию. В полиции открыли уголовное дело по данному факту.

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Место
Украина Днепр
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Semenov Igor
Semenov Igor
Как там, точно не помню "Реве и стонит Днипр широкий...." (извините за ошибки...).
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Junio Van
Junio Van
это у лохлов в крови
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Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
нация свиней
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