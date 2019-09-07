"Хуже свиней!" В Днепре популярный пляж превратили в помойку. Фото

Пляж на жилом массиве Фрунзенский в Днепре утопает в мусоре.

Местные жители опубликовали фото акватории и забили тревогу в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пляж в Днепре превратили в помойку Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

"От идеальной чистоты, которую силами жителей мы сделали весной, не осталось и следа. Нет сил смотреть на то, как недочеловеки превращают наш красивейший массив в помойку! И местные, и приезжие со всех концов города, и на трамвайчике, и на дорогих авто пьют, развлекаются и оставляют за собой кучи мусора, бутылок, пластик, окурки, памперсы и человеческие экскременты!", - сообщила местная жительница Наталья.

Скриншот Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Она призвала горожан не мусорить и оставаться людьми.

Пляж на Фрунзенском в Днепре Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенском в Днепре Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенском в Днепре Группа "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. Ребенок с порезанным телом и кучей болезней попал в реанимацию. В полиции открыли уголовное дело по данному факту.

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