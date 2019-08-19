Хотел взорвать дом с ребенком: под Днепром произошло жуткое ЧП

В городе Подгородное Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью.

Около часа ночи матери с ребенком удалось выбежать на улицу и вызвать полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром задержали мужчину с гранатой Национальная полиция в Днепропетровской области

Женщина сообщила правоохранителям, что ее сожитель на протяжении дня употреблял алкогольные напитки, ругался и разгромил все в доме.

На место происшествия первыми прибыли сотрудники патрульной полиции. Когда пьяный мужчина отказался идти на контакт и стал угрожать полицейским гранатой, правоохранители приняли решение ввести в действие спецоперацию "Гром".

Спецназовцы "Корд" задержали злоумышленника и изъяли гранату. Боеприпас направили на экспертизу.

Новости В Днепре заминировали пешеходный переход боевой гранатой

Гранату отправили на экспертизу Национальная полиция в Днепропетровской области

По данному факту открыто два уголовных дела. Мужчину задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Спецназ задержал мужчину Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Павлоградской шахте в Днепропетровской области 18 августа смертельно травмировалась машинист конвейера. Тело женщины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов для погрузки угля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!