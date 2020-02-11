Грузовик проехал на "красный": в Днепре произошло жуткое ДТП на перекрестке. Фото и Видео

В понедельник, 10 февраля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой в Днепре столкнулись грузовик и ВАЗ.
В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Информатор
По предварительной информации, грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и ударил "Жигули" в бок, когда тот поворачивал с шоссе на Передовую. От удара машину смяло. На месте происшествия работали правоохранители.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской. На перекрестке в районе "Макдональдса" столкнулись Kia и BMW.
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