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11 февраля • обновлено в 09:23
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Карина Бондаренко

Грузовик проехал на "красный": в Днепре произошло жуткое ДТП на перекрестке. Фото и Видео

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В понедельник, 10 февраля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой в Днепре столкнулись грузовик и ВАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

По предварительной информации, грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и ударил "Жигули" в бок, когда тот поворачивал с шоссе на Передовую. От удара машину смяло. На месте происшествия работали правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской. На перекрестке в районе "Макдональдса" столкнулись Kia и BMW.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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