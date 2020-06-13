Град и гроза: на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии в период с 13 по 18 июня объявил предупреждение первого уровня опасности из-за надвигающейся грозы, шквального ветра и града.
Не смотря на эти метеорологические явление, на территории Днепропетровской области с 13 по 18 июня также ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +15…+20, днем +29…+34. По Днепру ночью +18…+20, днем +32…+34.
В воскресенье, 14 июня, прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +29…+34.
В понедельник, 15 июня, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +25…+30.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прошел сильный ливень. Он сопровождался сильным ветром, а в некоторый районах – еще и градом.