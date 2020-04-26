Грабили и избивали людей: в Днепре задержали главаря преступной группировки

В субботу, 25 апреля, в Днепре полиция в ходе спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки и его сообщника.

В декабре 2019 года полицейские вышли на след лидера преступной группы, причастной к ряду имущественных преступлений. Во время задержания он протаранил служебные автомобили и смог сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

После этого 40-летний мужчина был объявлен в розыск. В ходе расследования полицейские установили дружеские и родственные связи подозреваемого, а также его сообщников. Также были обнаружены вещественные доказательства, благодаря которым оперативникам уголовного розыска удалось задержать двух особо опасных преступников.

Спецназ задержал особо опасного преступника Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Задержанный лидер группировки организовал минимум пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области, а также причастен к другим тяжким преступлениям.

Угрожая оружием, злоумышленники связывали владельцев, били их и требовали ценности. Потом забирали из квартир деньги, золотые изделия и другие ценные вещи, в том числе и дорогие автомобили.

Спецназ задержал особо опасного преступника Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Во время задержания лидера группы и его 37-летнего сообщника изъято большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы на разных лиц, автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, в том числе и полицейские номера.

Преступникам грозит ответственность по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полиция устанавливает других лиц, входивших в состав группы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине мужчина торговал оружием по почте. Мужчина был уличен правоохранительными органами при попытке сбыта двух пистолетов в помещении почты.