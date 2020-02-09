Горит весь этаж! В Днепре загорелась многоэтажка. Видео

В воскресенье, 9 февраля, в Днепре на Левом берегу произошел пожар в жилом доме, известном как "Пентагон".

Пожар произошел на Слобожанском проспекте в доме с номерами 106 и 108. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Как сообщают очевидцы, пожар очень сильный. В доме горит, как минимум пять квартир, а, возможно, и весь этаж. Известно, что в многоэтажке находится общежитие.

"Пожар в "Пентагоне". Горит очень много, квартир пять. Это точно. Проспект Слобожанский, дом №106 и №108. Возможно, горит даже целый этаж. Видно, коридор горит. Все просто сгорает", - сообщает один из очевидцев.

На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели и полицейские.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сгорел частный дом. Жильцы дома выбегали из помещения.

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