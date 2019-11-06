Головой об стену: в Днепре психбольная мать издевалась над младенцем

Во вторник, 5 ноября, в Днепре мать ударила головой об стену 10-месячного ребенка. На место происшествия приехали патрульные и "скорая".

Неизвестно, сделала женщина это специально или случайно. Она стоит на учете в психиатрической больнице, сообщает Информатор.

Происшествие случилось около 18:30 в квартире на улице Батумской. Когда приехали медики, младенец чувствовал себя нормально и был в сознании. Его госпитализировали в областную детскую больницу на Космической вместе с бабушкой. Мать ребенка забрали в психиатрическую больницу.

В Днепре психбольная мать издевалась над младенцем Вabymir

Как сообщил заведующий приемным отделением областной детской больницы Игорь Майденко, ребенку была проведена полная диагностика. На теле малыша удалось найти лишь множественные ссадины, поэтому он не нуждается в стационарном решении. В деталях происшествия начали разбираться правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям.

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