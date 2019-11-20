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20 ноября • обновлено в 14:50
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Головой об асфальт: в Днепре неизвестный жестко поиздевался над мужчиной на улице

1.5т
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В Днепре 20 октября на улице Баррикадной словесная перепалка между двумя водителями переросла в драку.

Предварительно, молодой человек неадекватно отреагировал на просьбу пожилого мужчины сменить место парковки и набросился на него с кулаками. Об этом сообщили на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

В Днепре неизвестный жестко поиздевался над мужчиной на улице

В Днепре неизвестный жестко поиздевался над мужчиной на улице

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"Молодой подпёр своей Toyota Таврию пожилого мужчины, тот попросил убрать, так как собирался выехать. За это и получил по лицу. От удара об асфальт он потерял сознание, после чего молодой оттащил его за капюшон и положил между машинами", – рассказал очевидец в соцсети.
В Днепре неизвестный жестко поиздевался над мужчиной на улице

В Днепре неизвестный жестко поиздевался над мужчиной на улице

"Днепр оперативный" в Facebook

Прохожие попытались заступиться за потерпевшего, в ответ на что были обложены нецензурной бранью.

Водитель иномарки бросил противника на асфальте, а сам скрылся с места. Неравнодушные днепряне вызвали пострадавшему "скорую помощь". Его доставили в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга".

Нападавшего активно разыскивает полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром дебошир разгромил автобус. Мужчина отказывался платить за проезд, а в ответ на требование водителя покинуть салон набросился на него с кулаками.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
Драка Конфликт избили украинца
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