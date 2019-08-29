Голова лежала рядом: в центре Днепра обнаружили труп женщины

В среду, 28 августа, в Днепре на территории заброшенного летнего театра нашли тело женщины без головы.

Труп был замотан в тряпки. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре нашли труп женщины Событие

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили голову женщины. Предполагается, что смерть наступила около 2-3 месяцев назад.

Личность женщины установить не удалось. На теле умершей следов насильственной смерти не обнаружили.

Что стало причиной смерти, будут выяснять правоохранители.

В Днепре в летнем театре нашли тело женщины Информатор

В Днепре в летнем театре нашли тело женщины Информатор

В Днепре в летнем театре нашли тело женщины Информатор

В Днепре в летнем театре нашли тело женщины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина зверски убил жену. Между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею. Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось.

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