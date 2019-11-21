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21 ноября • обновлено в 15:07
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Голод, грязь и черви в ванной: в Днепре нашли "детей-маугли". Фото

1.6т
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В Днепре полицейские обнаружили детей, которые проживают в ужасных условиях.

Так, в доме почти нет мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Как стало известно, в полицию обратился мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду, и ведет себя неадекватно.

Как оказалось, у мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

Среди всего беспорядка, в грязном помещении патрульные обнаружили двое малолетних детей - девочек 5-ти и полутора лет. Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем.

На место происшествия прибыла ювенальная превенция Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей.

Отметим, что детей отправили на осмотр в больницу.

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В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре дети живут в ужасных условиях

В Днепре дети живут в ужасных условиях

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
дети
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Украинский мир, жители Днепра водоплавающие.
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