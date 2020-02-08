Гниют тысячи трупов: под Днепром образовалось огромное кладбище

Возле трассы Днепр — Кривой Рог возле села Широкое Днепропетровской области образовалось огромное кладбище мертвых куриц.
В двухсот метрах от трассы возле заправки ОККО свалены несколько тонн мертвой птицы. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.
В Широковском сельсовете пояснили, что две тонны тушек кур привезли на местную фабрику для переработки на костную муку.
Тонны трупов куриц/скриншот из видео
Telegram/Х**вый Днепр
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошел пожар в больнице ветеринарной медицины. В результате происшествия погибли около сотни животных.
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