Глаз заплыл: в Кривом Роге отец школьника зверски избил его "обидчика". Фото 18+

В Кривом Роге мужчина ударил ребенка в глаз. Пострадавшему 11 лет.
Это случилось 1 октября, но известно стало сегодня, передает Первый Криворожский.
В Кривом Роге мужчина ударил ребенка в глаз
1kr.ua
Информацию изданию предоставили читатели, её подтвердила пресс-служба городского отдела полиции. Ситуация произошла в Саксаганском районе Кривого Рога. Мужчина якобы решил разобраться в конфликте сына и другого ученика школы № 72, в которой он учится.
Мужчина уверен, что обидчик - не его сын, а пострадавший от его рук парень.
1kr.ua
Сейчас у пострадавшего школьника гематомы в области лица, мальчик получает медицинскую помощь.
Полиция разбирается в деталях случившегося. Факт зарегистрирован в установленном порядке, сообщила полиция. Уголовное производство полицейские открыли, руководствуясь статьей 125 Криминального Кодекса Украины.
1kr.ua
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