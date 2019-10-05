Глаз заплыл: в Кривом Роге отец школьника зверски избил его "обидчика". Фото 18+

В Кривом Роге мужчина ударил ребенка в глаз. Пострадавшему 11 лет.

Это случилось 1 октября, но известно стало сегодня, передает Первый Криворожский.

В Кривом Роге мужчина ударил ребенка в глаз 1kr.ua

Информацию изданию предоставили читатели, её подтвердила пресс-служба городского отдела полиции. Ситуация произошла в Саксаганском районе Кривого Рога. Мужчина якобы решил разобраться в конфликте сына и другого ученика школы № 72, в которой он учится.

Мужчина уверен, что обидчик - не его сын, а пострадавший от его рук парень.

1kr.ua

Сейчас у пострадавшего школьника гематомы в области лица, мальчик получает медицинскую помощь.

Полиция разбирается в деталях случившегося. Факт зарегистрирован в установленном порядке, сообщила полиция. Уголовное производство полицейские открыли, руководствуясь статьей 125 Криминального Кодекса Украины.

1kr.ua

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