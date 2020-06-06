Главу полиции Днепропетровщины готовят к отставке из-за банды полицейских в Павлограде

Игорь Кравченко Происшествия 16:28, 6.06.2020 Обновлено: 16:45, 6.06.2020

В Днепропетровской области могут сменить начальника Главного управления Национальной полиции региона из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки.

Начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимира Огурченко уже отстранили от выполнения обязанностей, сообщает "Страна.ua".

По информации издания, следствием скандала с павлоградскими полицейскими, которые сотрудничали с наркоторговцами и фальсифицировали материалы уголовных дел, станет отставка главного полицейского Днепропетровщины Владимира Огурченко.

Началиник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко
Униан

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