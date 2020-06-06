Главу полиции Днепропетровщины готовят к отставке из-за банды полицейских в Павлограде

В Днепропетровской области могут сменить начальника Главного управления Национальной полиции региона из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки.
Начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимира Огурченко уже отстранили от выполнения обязанностей, сообщает "Страна.ua".
По информации издания, следствием скандала с павлоградскими полицейскими, которые сотрудничали с наркоторговцами и фальсифицировали материалы уголовных дел, станет отставка главного полицейского Днепропетровщины Владимира Огурченко.
Началиник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко
Униан
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Павлограде начальник отдела полиции организовал банду.
Отдел расформировали и начали масштабную проверку.
Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда.
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