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6 июня • обновлено в 17:05
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Главу полиции Днепропетровщины готовят к отставке из-за банды полицейских в Павлограде

1.4т
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В Днепропетровской области могут сменить начальника Главного управления Национальной полиции региона из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки.

Начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимира Огурченко уже отстранили от выполнения обязанностей, сообщает "Страна.ua".

По информации издания, следствием скандала с павлоградскими полицейскими, которые сотрудничали с наркоторговцами и фальсифицировали материалы уголовных дел, станет отставка главного полицейского Днепропетровщины Владимира Огурченко.

Началиник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко

Началиник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко

Униан

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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