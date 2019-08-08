Фура раздавила голову: в Днепре трагически умер мужчина. Фото 18+

В Днепре 8 августа произошла трагедия на парковке для фур. Мужчине раздавило голову кабиной грузового автомобиля.

Погибший ремонтировал автомобиль, когда на него рухнула кабина. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчину раздавила фура Информатор

Погибшему было 37 лет. Вероятно, мужчина не зафиксировал кабину грузового автомобиля.

Тело умершего доставали спасатели. Трагедия произошла в районе Полтавского шоссе.

Тело доставали спасатели Telegram-канал "Х**вый Днепр"

На месте происшествия работают правоохранители.

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Мужчине было 37 лет Информатор

Происшествие случилось на парковке Информатор

Скорее всего, он не зафиксировал кабину фуры Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мосту в Днепре ездят машины вопреки запрету: в горсовете воздержались от комментария.

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