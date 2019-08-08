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Фура раздавила голову: в Днепре трагически умер мужчина. Фото 18+

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В Днепре 8 августа произошла трагедия на парковке для фур. Мужчине раздавило голову кабиной грузового автомобиля.

Погибший ремонтировал автомобиль, когда на него рухнула кабина. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчину раздавила фура

В Днепре мужчину раздавила фура

Информатор

Погибшему было 37 лет. Вероятно, мужчина не зафиксировал кабину грузового автомобиля.

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Тело умершего доставали спасатели. Трагедия произошла в районе Полтавского шоссе.

Тело доставали спасатели

Тело доставали спасатели

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

На месте происшествия работают правоохранители.

Внимание! Видео 18+

Мужчине было 37 лет

Мужчине было 37 лет

Информатор

Происшествие случилось на парковке

Происшествие случилось на парковке

Информатор

Скорее всего, он не зафиксировал кабину фуры

Скорее всего, он не зафиксировал кабину фуры

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мосту в Днепре ездят машины вопреки запрету: в горсовете воздержались от комментария.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр смерть ДТП Национальная полиция Украины
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