Фура раздавила голову: в Днепре трагически умер мужчина. Фото 18+

В Днепре 8 августа произошла трагедия на парковке для фур. Мужчине раздавило голову кабиной грузового автомобиля.
Погибший ремонтировал автомобиль, когда на него рухнула кабина. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре мужчину раздавила фура
Информатор
Погибшему было 37 лет. Вероятно, мужчина не зафиксировал кабину грузового автомобиля.
Тело умершего доставали спасатели. Трагедия произошла в районе Полтавского шоссе.
Тело доставали спасатели
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
На месте происшествия работают правоохранители.
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Мужчине было 37 лет
Информатор
Происшествие случилось на парковке
Информатор
Скорее всего, он не зафиксировал кабину фуры
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мосту в Днепре ездят машины вопреки запрету: в горсовете воздержались от комментария.
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