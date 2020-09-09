Экс-прокурор Днепропетровской местной прокуратуры погорел на крупной взятке. Его задержали и направили в суд обвинительное заключение.

Мужчина обвиняется в получении взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенной с вымогательством, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, прокурор требовал и получил от местной жительницы взятку в размере 7 тысяч долларов. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина.

Экс-прокурора Днепропетровщины задержали на крупной взятке. Фото пресс-службы ГБР

В случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении нее.

Экс-прокурора Днепропетровщины задержали на взятке. Фото пресс-службы ГБР

Так, 23 апреля следователи ГБР задержали прокурора после получения взятки. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Экс-прокурор требовал взятку в размере 7 тысяч долларов. Фото пресс-службы ГБР

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