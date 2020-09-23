Экс-нардепу Шипко грозит до 8 лет тюрьмы: заведено новое уголовное дело

Уже второе уголовное дело завели по факту аварии с участием бывшего народного депутата от "Партии регионов" и замдиректора Национального института рака Андрея Шипко.

Так, помимо уголовного дела, открытого по статье 291 Уголовного кодекса Украины, о котором СМИ сообщали ранее, также открыто новое производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 135 УК Украины – оставление в опасности. Санкции данной статьи предусматривают ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В действиях Шипко, который, по словам пострадавших и очевидцев аварии, был её виновником, полиция видит состав этого преступления, а именно заведомое оставление без помощи людей, находящихся в опасном для жизни состоянии лицом, которое поставило потерпевших в такое состояние. Об этом журналистам рассказал адвокат пострадавшей стороны Вячеслав Шестириков.

"На основании нашего заявления Новомосковским отделом полиции было открыто уголовное производство по ст. 135 УК Украины, которая предусматривает ответственность за оставление в опасности. По показаниям потерпевших и показаниям свидетелей, именно лицо, находившееся за рулем катера Campion Allante (государственный номер УДД-580К), что протаранил катер моего клиента, поставило пострадавших в опасное для жизни состояние и, имея возможность оказать им помощь, заведомо этого не сделало, оставив пострадавших без необходимой помощи тонуть в воде и немедленно исчезло с целью сокрытия", – говорит адвокат.

"Если следствием будут установлены тяжелые последствия такой противоправной бездеятельности, то в таком случае наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", – добавляет Шестириков.

Напомним, 8 августа 2020 года на реке Самара в Новомосковске катер Campion Allante (госномер УДД-580К) на огромной скорости налетел на катер, который двигался во встречном направлении, и скрылся с места происшествия, даже не попытавшись помочь людям. В результате столкновения пострадали шесть человек, а катер начал тонуть. Наиболее тяжкие травмы получили две женщины: у одной из них сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У второй пострадавшей – ушиб позвоночника и сломаны ребра. Обе пациентки, по словам врачей, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и после выписки их ждет долгий процесс реабилитации.

За всё время, прошедшее с момента аварии, Андрей Шипко не пытался ни коим образом помочь пострадавшим и даже извиниться, зато в срочном порядке удалил со своих страниц в соцсетях фотографии, которые подтверждали его пребывание в Днепропетровской области в день аварии.

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