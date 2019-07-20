Ехал на "желтый": в Днепре Daewoo сбил 11-летнего ребенка. Фото

В Днепре водитель Daewoo Lanos сбил 11-летнего мальчика.

ДТП произошло на Набережной Победы, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Daewoo Lanos сбил ребенка на Набережной Победы Информатор

По словам двоюродного брата пострадавшего, они начали переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик резко побежал и угодил под машину.

По предварительной информации, водитель ехал на "желтый" Информатор

На месте происшествия работает полиция Информатор

По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos двигался на желтый сигнал светофора.

Мальчик переходил дорогу с двоюродным братом Информатор

Дети шли по пешеходному переходу Информатор

Мальчика госпитализирован с закрытым переломом ноги, родители оповещены о случившемся.

Ребенок госпитализирован Информатор

Движение месте ДТП затруднено и регулируется сотрудником полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с автомобилем Renault на пересечении ул. Артековской и ул. Калиновой в Днепре.

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