Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Ехал на "желтый": в Днепре Daewoo сбил 11-летнего ребенка. Фото

464 Читать материал на украинском

В Днепре водитель Daewoo Lanos сбил 11-летнего мальчика.

ДТП произошло на Набережной Победы, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Daewoo Lanos сбил ребенка на Набережной Победы

Daewoo Lanos сбил ребенка на Набережной Победы

Информатор

По словам двоюродного брата пострадавшего, они начали переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик резко побежал и угодил под машину.

По предварительной информации, водитель ехал на "желтый"

По предварительной информации, водитель ехал на "желтый"

Информатор

На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

Информатор

По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos двигался на желтый сигнал светофора.

Мальчик переходил дорогу с двоюродным братом

Мальчик переходил дорогу с двоюродным братом

Информатор

Дети шли по пешеходному переходу

Дети шли по пешеходному переходу

Информатор

Мальчика госпитализирован с закрытым переломом ноги, родители оповещены о случившемся.

Новости
В центре Днепра водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку
Ребенок госпитализирован

Ребенок госпитализирован

Информатор

Движение месте ДТП затруднено и регулируется сотрудником полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель мотоцикла угодил в больницу из-за столкновения с автомобилем Renault на пересечении ул. Артековской и ул. Калиновой в Днепре.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel